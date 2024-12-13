Росія отруює українських військових хімічними речовинами: постраждалих понад 2 тисячі, є загиблі

Росіяни активно застосовують хімічні речовини стосовно українських захисників. З початку повномасштабного вторгнення з отруєннями госпіталізували понад 2 тисячі наших військових, також є загиблі через це, їх щонайменше троє.

Про це заявив керівник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що відомо про отруєння хімічними речовинами

Як розповів Артем Власюк, через використання росіянами хімічних речовин понад 2 тисячі бійців отримали отруєння, ще 3 загинули, проте їхні імена та підрозділи, у яких служили захисники, начальник відділу вирішив не розкривати з міркувань безпеки.

У трьох випадках ми маємо висновок лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною,

– заявив він.

Своєю чергою українські війська, за його словами, не застосовують хімічних речовин, оскільки зброя такого типу є забороненою для використання у межах Конвенції про заборону хімічної зброї, яку також підписала наша держава, й зобов'язана дотримуватись міжнародного права та вимог конвенції.

Як розповідав раніше речник Генштабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій, на фронті вже було зафіксовано застосування противником ручних газових гранат типу К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни. Найчастіше окупанти застосовують хлорацетофенон.