Готують хімічну атаку: розвідка перехопила розмову окупантів щодо штурму

Російські військовослужбовці планують використати отруйні речовини проти позицій українських оборонців. Відповідну розмову окупантів перехопили розвідники України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Що готують росіяни

У ГУР повідомили, що українські розвідники перехопили розмову росіян про підготовку застосування хімічної зброї проти захисників України.

Так, про неї думали, просунемося півднем, треба буде артою туди. Значить, завтра будемо з "цією штукою" прям заходити й впритул лупцювати. З "цією штукою" будемо, і прям задувати всередину,

– каже окупант.

Розмова російських загарбників: дивіться відео ГУР

"Московити планують використати отруйні речовини проти позицій українських оборонців", – резюмували в ГУР. Розвідники додали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що нідерландські спецслужби зібрали докази масштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України. Щонайменше троє українців загинули внаслідок хімічних атак, а понад 2 500 поранених на фронті повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, характерні для отруєння хімічними речовинами.