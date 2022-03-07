Хірург із Харкова показав знімок 10 річного хлопчика – в його будинок влучив снаряд

Жорстока війна проти України та українського народу – це те, що зараз відбувається. Це те, що розпочав Володимир Путін.

На його руках – і на руках його посіпак, які прикидаються, що "нічого не знали" і "були на навчаннях" – кров ще однієї дитини, цього разу у Харкові. На щастя, наші лікарі боряться за її життя.

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Лікарі у Харкові боряться за життя пораненої ворогом дитини

Про постраждалого хлопчика написав хірург Олександр Духовський у фейсбуці:

Ще один хлопчик, 10 років. Мінно-вибухове. Снаряд влетів у помешкання… Вкрай тяжкий, працюємо.

У коментарях до допису він додав, що осколок увійшов через скулу. Локалізація – дуже складна, аде ключові артерії не зачепило.



Осколок увійшов через скулу / Фото Духновського



Локалізація складна, але лікарі працюють / Фото Духновського

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