Такі травми бачив лише у фільмах жахів: історія хірурга, який рятував дітей у Сергіївці

Хірург Юрій Дабіж надавав допомогу мешканцям Сергіївки, які у липні постраждали від ракетного удару. Медик зізнався, що відчував себе як у фільмі жахів.

Завідувач відділення хірургії розповів, що його життя перевернулося від побаченого після 24 лютого. За 47 років роботи в хірургії він не стикався з такими жахливими травмами.

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Це медицина війни, треба швидко схвалювати рішення, – лікар

Те, що я побачив з 24-ого лютого – перевернуло все моє життя. Мінно-вибухова травма – це ніби епізод із фільму жахів. Від швидкості ухвалення рішень залежить життя, особливо коли йдеться про порятунок дітей,

– розповів Дабіж.

Він розповів, що після обстрілу Сергіївки та Затоки швидкі приїздили одна за одною. Одночасно в лікарню доставляли до 30 поранених. Лікарям доводилося працювати у 3 операційних, а невеликі ушкодження зашивали прямо у перев'язувальній.

Як лікарі рятували дітей

Після обстрілу Сергіївки в лікарню привезли 8-річного хлопчика, якого поранило уві сні. У дитини були рани по всьому тілу та відкритий перелом плеча. Уламки скла потрапили в шию і перерізали сонну артерію. Дитина могла померти від втрати крові. Показник еритроцитів становив мільйон, при тому, що норма – 5.

Хлопчику перелили понад літру крові та вивели зі стану шоку. На щастя, дитину вдалося врятувати.

Іншу дівчинку під час обстрілу привалило плитою. У тіло потрапило багато осколків, у дитини були відкриті переломи стегна, гомілки, руки. Їй довелося ампутувати ногу. Хірург розповів, що це було дуже страшно.

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Коли багато тяжкопоранених одразу – це викликає складнощі. Це – не медицина мирного часу, це – медицина війни. Необхідно швидко ухвалювати рішення,

– наголосив Дабіж.

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці в Сергіївці Одеської області загинула 21 людина. Ще 39 мирних мешканців зазнали поранень.

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