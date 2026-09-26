6 серпня уранова бомба "Малюк" (Little Boy) перетворила Хіросіму на радіоактивне попелище, а 9 серпня плутонієвий "Товстун" (Fat Man) винищив Нагасакі – ці короткі за часом події забрали сотні тисяч життів. І навіть сьогодні, через понад 80 років після тих апокаліптичних днів, світова спільнота не припиняє запекло сперечатися, чи був цей безпрецедентний крок дійсно неминучим. 24 Канал розповість про все трохи докладніше.

Чому Трумен обрав ядерний апокаліпсис замість традиційного вторгнення?

Офіційна американська історіографія зазвичай пояснює рішення Гаррі Трумена холодною математикою смерті. Навесні та влітку 1945 року битва за Окінаву продемонструвала фанатичну, майже самогубчу готовність японської імператорської армії битися за кожен сантиметр землі. Пілоти-камікадзе вперто топили американські кораблі, а цивільне населення часто віддавало перевагу стрибкам зі скель, а не американському полону.

Американське командування на той час активно готувало операцію "Даунфол" (Operation Downfall) – масштабне сухопутне вторгнення на головні японські острови. Згідно з оцінками військових керівників, висадка могла коштувати Сполученим Штатам від 250 тисяч до мільйона вбитих і поранених солдатів. Японські втрати, враховуючи тотальну мобілізацію цивільного ополчення, обчислювалися б мільйонами.

Трумен, який несподівано став президентом лише у квітні 1945 року після смерті Франкліна Рузвельта, опинився перед колосальним моральним і політичним вибором. Коли 26 липня союзники опублікували Потсдамську декларацію, вимагаючи беззастережної капітуляції Японії під загрозою "швидкого і повного знищення", прем'єр-міністр Японії Кантаро Судзукі відповів багатозначним словом "мокусацу" (mokusatsu).

Це японське слово називають найдорожчою та найкривавішою помилкою перекладу в історії людства. Воно має нейтральне значення на кшталт "утриматися від коментарів", але західні перекладачі витлумачили в інший можливий спосіб – як "відхилити з презирством". І от саме це для Трумена й стало зеленим світлом для застосування атомної бомби – не як інструменту геноциду, а як гігантського кривавого скальпеля, здатного одномоментно ампутувати війну, зберігши життя сотень тисяч американських юнаків.

Чи була атомна бомба єдиним способом зупинити війну?

З плином часу та відкриттям нових архівних масивів струнка офіційна версія почала тріщати у швах. Сучасні західні історики пропонують інший, значно складніший погляд на події серпня 1945 року – вони кажуть, що Хіросіма не була єдиним і, можливо, навіть не головним фактором капітуляції.

Чому США скинули атомні бомби на Японію і як це було: дивіться відео znrp_

Справжнім шоком для Вищої військової ради Японії стала не стільки нова американська зброя, скільки вступ у війну Радянського Союзу. 8 серпня 1945 року Червона армія розпочала Маньчжурську стратегічну наступальну операцію – а до того моменту японська стратегія порятунку імперії трималася на крихкій надії, що Москва виступить нейтральним посередником у мирних переговорах із Вашингтоном.

Коли радянські танки прорвали кордони Маньчжурії, ілюзія розбилася, і Японія опинилася у безвихідних лещатах – з півдня наступали американці з нищівною авіацією, з півночі – сухопутна армія СРСР. І от що важливо – деякі історики стверджують, що Трумен чудово знав про відчайдушне становище Токіо. Мовляв, американська розвідка ж успішно перехоплювала та розшифровувала японські дипломатичні телеграми (програма Magic), які чітко свідчили про готовність імператора Хірохіто до миру за єдиної умови – збереження інституту монархії.

Тож чому бомби все ж впали на японські міста? Багато дослідників схиляються до думки, що Хіросіма і Нагасакі були не стільки останніми пострілами Другої світової війни, скільки першими оглушливими залпами Холодної війни. А радянські та російські історики цю стратегію навіть називали "атомним блефом" Трумена — спробою використати сотні тисяч життів японців як криваву декорацію для залякування Радянського Союзу.

Де ж правда? Чи були ядерні гриби над Японією лише жахливою демонстрацією сили, адресованою особисто Йосипу Сталіну? З одного боку, так, Вашингтон дійсно прагнув показати свою абсолютну технологічну монополію, зробити Москву більш поступливою у повоєнному поділі світу та не допустити розширення радянського впливу в Азії – але не все так просто.

Рішення Трумена, вочевидь, було продиктоване складним комплексом причин. Бажання якнайшвидше завершити війну та зберегти життя американських солдатів залишалося беззаперечним пріоритетом – це й природно, проте геополітичний фактор, тобто прагнення осадити амбіції Сталіна, безперечно був певним каталізатором, який схилив шальки терезів на користь застосування нової зброї.

Світ сьогодення знову небезпечно балансує на межі глобальних конфліктів, а риторика ядерного шантажу періодично лунає на міжнародній арені, зокрема з боку Росії. Не дивно, що дебати навколо рішення Трумена набувають нової моторошної актуальності на тлі навіть розуміння того, що ядерна зброя ніколи не повинна знову стати інструментом розв'язання геополітичних суперечок – інакше наступний такий крок може стати для людства останнім.