Вони холоднокровно кроїли живу тканину суверенної держави – Чехословаччини, представників якої навіть не пустили до кімнати переговорів. Як це було та до чого призвело, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Чому демократії Заходу обрали шлях поступок Гітлеру?

Британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен та французький прем'єр Едуар Даладьє щиро вірили, що, віддавши Адольфу Гітлеру Судетську область, вони втамують апетити диктатора. Це була фатальна ілюзія, яка коштувала людству десятків мільйонів життів. Мюнхенська угода стала класичним історичним прецедентом того, як політика умиротворення агресора не відвертає конфлікт, а робить його неминучим і значно кривавішим.

Щоб зрозуміти логіку Лондона та Парижа восени 1938 року, необхідно пригадати історичний контекст – а саме глибоку психологічну травму Першої світової війни. Британське та французьке суспільства були буквально паралізовані жахом перед можливим повторенням окопної бійні. Адольф Гітлер майстерно грав на цих екзистенційних страхах своїх опонентів – він вимагав передати Німеччині Судетську область, де проживали близько трьох мільйонів етнічних німців, цинічно аргументуючи це "правом на самовизначення".

Британська дипломатія дійшла хибного висновку, що задоволення цієї локальної територіальної претензії назавжди зупинить експансію Третього Рейху. Ініціатор же Мюнхенської угоди Чемберлен при тому не був ані боягузом, ані зрадником – він був типовим продуктом своєї епохи, політиком, який вважав, що будь-який дипломатичний компроміс кращий за бомбардування європейських столиць.

Франція ж, яка мала чинний договір про взаємодопомогу з Чехословаччиною, виявилася абсолютно неготовою воювати без військової підтримки Британії. Даладьє усвідомлював небезпеку нацизму набагато краще за Чемберлена, але піддався тиску обставин та потужним пацифістським настроям власного електорату.

У результаті чехословацька делегація принизливо чекала у сусідній кімнаті, поки великі держави визначали долю їхньої батьківщини. Президенту Едварду Бенешу просто висунули ультиматум – або Прага добровільно погоджується на анексію Судетів, або залишається сам на сам із німецькою військовою машиною. Цей дипломатичний акт увійшов у західну політичну думку під гірким чеським терміном "Про нас без нас" (O nás bez nás).

Найважливіше про Мюнхенську угоду 1938 року: дивіться відео Document_history

Якою стала справжня ціна "миру для нашого покоління"?

Повернувшись до Лондона, Чемберлен тріумфально розмахував папірцем із підписом Гітлера і проголосив знамениту фразу: "Я привіз вам мир для нашого покоління". Проте реальність виявилася катастрофічною – Чехословаччина, яка на той момент була єдиною стабільною демократією у Центральній Європі, зазнала смертельного удару.

Адже втрата Судетської області означала не просто зміну державних кордонів – разом із цими гірськими територіями Прага втратила свою надзвичайно потужну систему прикордонних фортець, яку часто порівнюють з французькою лінією Мажино. Також країна миттєво позбулася близько 70% своєї металургійної промисловості, 70% потужностей з виробництва електроенергії та значної частини вугільних шахт.

Економіка була жорстоко розчленована, обороноздатність зведена практично до нуля, але й це ще не все – понад 250 тисяч чехів, євреїв та німців-антифашистів були змушені тікати з анексованих територій, створивши масштабну гуманітарну кризу в центрі Європи. А разом із цим усім – Мюнхенська угода взагалі не вгамувала Гітлера, а лише остаточно переконала його у слабкості, розгубленості та нерішучості західних демократій.

Фюрер на практиці побачив, що геополітичний шантаж і прямі погрози працюють, і вже 15 березня 1939 року, цинічно порушивши всі мюнхенські обіцянки, німецькі війська безперешкодно увійшли до Праги. Німці окупували залишки Чехії й перетворили її на Протекторат Богемії та Моравії, а Словаччину зробили маріонетковою державою. Передові ж чехословацькі військові заводи суттєво посилили арсенал Вермахту перед вторгненням у Польщу.

З погляду сучасної глобальної історії Мюнхенська угода залишається найгучнішим і найболючішим застереженням для світової дипломатії. Вона беззаперечно доводить, що будь-які спроби задобрити тоталітарні режими коштом територіальних поступок та суверенітету менших держав ніколи не приносять тривалого миру – вони лише дають агресору час та ресурси для підготовки до ще масштабнішої війни.