Термін Розстріляне Відродження (Executed Renaissance) потрапив в обіг від польського публіциста Єжи Ґедройцема у 1959 році й до сьогодні став міжнародним символом безпрецедентного інтелектуального геноциду. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому культурний ренесанс став екзистенційною загрозою для радянської імперії?

Українська та західна історіографії розглядають знищення української інтелігенції у 1930-х роках не як випадкові репресії чи побічний ефект авторитарного правління, а як ретельно сплановану операцію з демонтажу нації. Сталінський режим ліквідував десятки тисяч представників української еліти. Чому ж поети, театральні режисери та науковці викликали такий тваринний страх у кремлівського диктатора?

Відповідь криється у самій природі тоталітаризму та геополітичній параної Йосипа Сталіна. Початкова політика коренізації була лише тактичним кроком більшовиків для утримання влади на завойованих територіях, але українські митці сприйняли цю свободу навсправжки – вони почали творити модерну, європейську культуру, абсолютно незалежну від московського центру.

Водночас Сталін панічно боявся синергії – об'єднання українського селянства, що чинило запеклий опір колективізації, з українською інтелігенцією, яка могла надати цьому опору чіткої ідеологічної форми. До прикладу, письменник Микола Хвильовий кинув гасло "Геть від Москви! Даєш Європу!", а це в очах Кремля було рівнозначним державній зраді.

Після закріплення влади Сталіна Голодомор 1932 – 1933 років та знищення інтелігенції були двома нерозривними складниками одного моторошного плану. Фізичне вбивство селян голодом знищувало тіло нації, а розстріл митців – її мозок та душу.

Поки існувала незалежна українська думка, радянський імперський проєкт був приречений на крах. Митці створювали альтернативну реальність, де Україна була повноцінним європейським суб'єктом, а не покірною провінцією. Очевидно, Сталін це бачив, і для його імперії це був вірус свободи, який належало випалити дотла.

Сандармох і Биківня – моторошна історія Розстріляного Відродження: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Пастка для геніїв: як елітний будинок "Слово" перетворився на кривавий транзит до таборів?

Це випалення не було хаотичним – радше нагадувало роботу бездушного індустріального конвеєра смерті. Історики сьогодні можуть детально описати механіку сталінських чисток, які в Україні набули яскраво вираженого антинаціонального характеру – все почалося з показових процесів, що мали на меті дискредитувати стару дореволюційну еліту, а згодом удар було спрямовано на нову, вже радянську генерацію творців.

Символом цієї трагедії став будинок "Слово" у Харкові – спеціально збудований комфортабельний кооператив для письменників, який дуже швидко перетворився на елітну в'язницю, а згодом – на транзитний пункт до таборів смерті. Загалом, арешти відбувалися за чітко спущеними згори квотами, але системі було мало просто ізолювати геніїв – їх ще й намагалися стерти з історії.

Кульмінацією цього жаху став 1937 рік – урочище Сандармох у Карелії перетворилося на місце одного з найстрашніших злочинів ХХ століття. З 27 жовтня по 4 листопада, спеціально до 20 річниці більшовицького перевороту, лише один капітан НКВС Михайло Матвєєв власноруч розстріляв 1111 в'язнів Соловецького етапу.

Серед них був цвіт української нації – Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний, Микола Зеров та багато інших. Людей вбивали пострілом у потилицю, методично, день за днем. Це була не просто страта політичних опонентів, а брутальна хірургічна операція з видалення культурного коду цілого народу.

Станом на 2026 рік, коли світова академічна спільнота остаточно переглянула історію Східної Європи крізь призму постколоніальних студій, Розстріляне Відродження визнане вченими як беззаперечний акт культурного геноциду. Це був злочин проти людяності, що не має терміну давності.

Справжня культура ніколи не буває "поза політикою", адже саме вона є першою і головною мішенню для тиранів, які прагнуть стерти націю з політичної карти світу. Сталін фізично ліквідував геніїв – але зазнав стратегічної поразки у спробі знищити їхні ідеї. Тексти, вистави та картини, які дивом вціліли завдяки зусиллям ентузіастів та західної діаспори, сьогодні є невіддільною частиною світової спадщини.