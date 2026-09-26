Президент США Рональд Рейган відкрито називав Радянський Союз "імперією зла", а НАТО готувалося до масштабних військових навчань Able Archer, які в Москві параноїдально сприймали як прикриття для реального ядерного удару. Світ був наелектризований страхом, і будь-яка іскра могла спровокувати глобальну пожежу. І ось що тоді сталося, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Чому система раннього попередження дала збій і показала ракетний удар?

У такій атмосфері тотальної недовіри та геополітичної істерії підполковник Станіслав Петров 26 вересня 1983 року заступив на чергування у секретному бункері "Серпухов-15" під Москвою. Він був оперативним черговим командного пункту системи попередження про ракетний напад "Око", а його завдання полягало у моніторингу даних із супутників, які цілодобово спостерігали за американськими ракетними базами.

Якщо комп'ютер фіксував запуск, Петров мав негайно доповісти вищому керівництву. За протоколом, у лідерів залишалося б не більше 10 – 15 хвилин на прийняття рішення про масований удар у відповідь, перш ніж ворожі боєголовки перетворять їхні міста на радіоактивний попіл. І от о 00:15 тишу бункера розірвала пронизлива сирена – на головному екрані спалахнуло криваво-червоне слово "СТАРТ".

Електронний мозок системи "Око" безапеляційно повідомляв, що з бази в США випущено міжконтинентальну балістичну ракету, рівень імовірності – найвищий. Поки Петров намагався осмислити перше повідомлення, система завила з новою силою – на екрані з'явилася інформація про другий запуск, потім третій, четвертий, п'ятий. Напис "СТАРТ" змінився на куди більш моторошне – "РАКЕТНИЙ НАПАД".

30 рівнів перевірки комп'ютерної системи підтверджували – Америка почала ядерну війну. У бункері запанувала паніка, але оператори дивилися на Петрова, чекаючи наказу – за інструкцією, він мав зняти слухавку спеціального зв'язку і передати інформацію генеральному секретарю Юрію Андропову. У реаліях 1983 року це означало б майже гарантований наказ на запуск тисяч радянських ракет у відповідь.

Звісно, жодної ракетної атаки не було. Та що ж сталося насправді? Радянська система "Око" спиралася на супутники, розміщені на високоеліптичних орбітах типу "Молнія". Їхні інфрачервоні датчики були налаштовані на фіксацію теплового сліду від факела двигуна ракети на тлі темного космосу. Це була передова, але, як виявилося, фатально вразлива технологія.

Тієї ночі над територією США склалася унікальна, майже неможлива з погляду статистики оптична ілюзія – Сонце, Земля та супутник вишикувалися на одній осі під таким кутом, що сонячні промені відбилися від висотних хмар над Північною Дакотою. Цей потужний відблиск інфрачервоні сенсори радянського супутника сприйняли як спалах від запуску твердопаливного двигуна балістичної ракети.

Як "Людина, яка врятувала світ" запобігла глобальній ядерній катастрофі: дивіться відео FORGOTTENHISTORYCHANNEL

Машина не має сумнівів – вона діє за закладеним алгоритмом. Могла статися катастрофа глобального масштабу – але все ж її вдалося уникнути. Химерно, але у ті критичні хвилини доля людства залежала не від політика чи генерала, а від здатності одного офіцера мислити критично всупереч даним від машин.

Як одне людське рішення зупинило неминучий апокаліпсис?

Петров мав диплом інженера-аналітика, і, мабуть, саме це врятувало світ. Аналізуючи ситуацію, він зрозумів ключову нелогічність – якби США дійсно вирішили завдати превентивного ядерного удару, вони б не запускали лише 5 ракет. Перший удар мав би бути масованим, із сотнями боєголовок, щоб знищити командні пункти та шахти супротивника, а 5 ракет – це самогубство, а не стратегія.

Крім того, наземні радіолокаційні станції, які сканували горизонт, не бачили жодних цілей. Щоправда, радари могли зафіксувати ракети лише на підльоті, через кілька хвилин після супутників, але Петров вирішив довіритися своїй інтуїції та логіці – зі срібним від поту обличчям та під оглушливий виск сирен він підняв слухавку і доповів командуванню: "Це хибне спрацювання системи. Нападу немає".

Наступні 15 хвилин були найдовшими в його житті. Якби він помилився, через чверть години Москва і половина Євразії перетворилися б на випалену пустелю, а він сам став би винуватцем загибелі своєї країни. Але час минав, а ядерні гриби не виростали, ба й радари залишалися чистими. Петров мав рацію – комп'ютер помилився.

Примітно, що замість нагороди за порятунок світу Петров отримав догану. Військова бюрократія не пробачила того, що під час інциденту він не заповнив бойовий журнал – у Петрова просто не було на це часу, адже він тримав телефон в одній руці, а інтерком в іншій. Його кар'єра пішла під укіс, довелося перевестися на нижчу посаду, а згодом тихо піти у відставку. Сам інцидент засекретили на роки.

Світ дізнався про людину, яка врятувала планету, лише наприкінці 1990-х – завдяки публікаціям у міжнародній пресі та розсекреченню архівів. Станіслав Петров здобув визнання від ООН, став лауреатом Дрезденської премії миру та героєм документального фільму "Людина, яка врятувала світ". Він помер у 2017 році у звичайній квартирі під Москвою, до кінця життя відмовляючись називати себе героєм, бо "просто робив свою роботу".

Сьогодні, у 2026 році, історія Петрова набуває нового, ще більш тривожного звучання. У епоху, коли ядерні держави все частіше покладаються на штучний інтелект та автоматизовані системи управління військами, події 26 вересня 1983 слугують суворим нагадуванням, що жоден, навіть найдосконаліший алгоритм не здатен замінити людський сумнів, емпатію та здоровий глузд.