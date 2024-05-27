Вибухи чутно цілодобово: росіяни посилено скидають КАБи по правобережжю Херсонщини
Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонщини. Вибухи в регіоні чути буквально цілодобово.
Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що обстріли не припиняються. Також ворог намагається атакувати в межах плавнів Дніпра. Однак там їх успішно знищують.
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Яка ситуація на правобережжі Херсонщини
Як наголосив Хлань, окупанти активно застосовують керовані авіабомби. Найбільше від них потерпає Бериславський район. Але загалом є багато прильотів по всьому узбережжю Дніпра. Росіяни цілеспрямовано б'ють по багатоповерхових будинках та приватному секторі.
На жаль, можемо констатувати, що ці обстріли не припиняються. Перебуваючи в Херсоні, можна цілодобово чути вибухи. Вони використовують абсолютно всі види зброї. Є безпілотники, які скидають вибухівки. Є керовані авіабомби. Їх прилітає десятками за добу по різних районах Херсонської області,
– зазначив Хлань.
Зараз лінія фронту буквально проходить вздовж узбережжя Дніпра. А самі КАБи росіяни запускають поблизу Криму. Збивати літаки на такій відстані досить складно.
Ситуація на Херсонщині: коротко
- Російські окупанти постійно тероризують населення Херсонщини. Особливо часто вони використовують різного типу дрони.
- 17 травня окупанти скинули вибухівку з дрона по автомобілю, де перебував начальник Новотроїцької СВА. Він зазнав поранень.
- Вже минув майже рік з того часу, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого тисячі людей втратили свої домівки. Який зараз вигляд має Каховське водосховище – дивіться на сайті 24 Каналу. Замість води на 150 гектарах колишньої водойми утворився густий ліс з верби. Самі дерева вже виросли до 2,5 – 3 метрів.