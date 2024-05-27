Вибухи чутно цілодобово: росіяни посилено скидають КАБи по правобережжю Херсонщини

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонщини. Вибухи в регіоні чути буквально цілодобово.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що обстріли не припиняються. Також ворог намагається атакувати в межах плавнів Дніпра. Однак там їх успішно знищують.

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Яка ситуація на правобережжі Херсонщини

Як наголосив Хлань, окупанти активно застосовують керовані авіабомби. Найбільше від них потерпає Бериславський район. Але загалом є багато прильотів по всьому узбережжю Дніпра. Росіяни цілеспрямовано б'ють по багатоповерхових будинках та приватному секторі.

На жаль, можемо констатувати, що ці обстріли не припиняються. Перебуваючи в Херсоні, можна цілодобово чути вибухи. Вони використовують абсолютно всі види зброї. Є безпілотники, які скидають вибухівки. Є керовані авіабомби. Їх прилітає десятками за добу по різних районах Херсонської області,

– зазначив Хлань.

Зараз лінія фронту буквально проходить вздовж узбережжя Дніпра. А самі КАБи росіяни запускають поблизу Криму. Збивати літаки на такій відстані досить складно.

Ситуація на Херсонщині: коротко