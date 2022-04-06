Хлопчика, який загубився під час втечі від російських окупантів на Київщині, знайшли мертвим

4-річного Сашка, якого шукали три тижні, знайшли мертвим. Хлопчик з бабусею намагався евакуюватися на човні із села Вишгородського району, що на Київщині.

Трагічну інформацію написала у своєму інстаграмі мама хлопчика Анна Яхно. Жінка розповіла, що 6 квітня знайшли тіло дитини.

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4-річний Сашко, якого човном евакуювала бабуся, знайшли мертвим

Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій,

– написала мати хлопчика.

Анна подякувала кожному, хто вірив та допомагав шукати дитину, кожному за молитви, віру та підтримку.

"Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною", – сказала мати хлопчика.

Їхній човен обстріляли окупанти

10 березня Сашко з бабусею намагались евакуюватись човном. Олександр Пономарьов пояснював, що окупанти бомбили село, підірвали мости й заблокували дороги. Саме тому люди вирішили евакуювати жінок та дітей човнами у напрямку села Рожви. Співак писав, що у човні була дитина його друзів.

Під час евакуації човен Сашка з бабусею перекинувся. Жінку знайшли мертвою, а хлопчика не було. Батьки вірили, що дитина жива, адже була в жилеті.

Журналістка Ольга Омелянчук повідомила, що човен обстріляли вороги.

...За моїми даними, розстріляли саме човен. Тому вона перевернулася. Тому загинули/потонули люди,

– написала журналістка.

Ведуча Катерина Осадча попросила не турбувати маму зараз, адже їй важко навіть від слів співчуття.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Сашка. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на Українській землі!