Скандал з піснями Цоя у Львові: фаната російського співака відпустили – він повертається додому

Хлопець, що у центрі Львова співав пісні росіянина Вікторія Цоя, повертається додому до батьків в Одесу. До того він певний час був у дитячому будинку.

Ще на початку червня одна з львівських чиновниць написала про підлітка, що є фанатом Цоя та виконував його пісні в центрі міста під гітару. Через це у мережі розгорівся справжній скандал, та згодом стало відомо, що за неповнолітнього взялись відповідні служби.

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Довго у дитячому притулку Олександр не був. 9 червня у мережі поширили ролик, з якого зрозуміло, що юнак повертається до батьків в Одесу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ТікТок.

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Зазначимо, що неповнолітній під час того, як розповідав про своє повернення додому, курив цигарку. Водночас він наголосив на тому, що з ним у Львові ніхто погано не поводився.

Усім привіт. Ну, що сказати… Мене випустили. Тобто в Одесі всі документи вже зроблено. Необхідний висновок також написали – прислали його сюди через електронну пошту. Загалом все було добре, ніхто зі мною погано не поводився. Їдемо в Одесу давати концерт,

– каже підліток на відео.

Окрім того, з ролика зрозуміло, що перебуває він на Двірцевій площі у Львові перед Головним залізничним вокзалом.

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Слід сказати, що документи, про які говорив хлопець, мала зробити Служба у справах дітей Одеської міської ради. У них мало б бути вказано, що неповнолітній має батьків, не втік з дому до Львова та загалом немає підстав для того, аби тримати його в дитячому будинку.

Схоже, що відповідний висновок одеські служби таки надали.

Що каже закон