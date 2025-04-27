Букет для дівчини: на Рівненщині юнак викрав квіти зі стели загиблих військових
- 19-річний хлопець викрав квіти зі стели загиблих військових на Рівненщині, щоб подарувати їх своїй дівчині.
- На юнака склали адміністративний протокол за дрібне викрадення чужого майна; хлопець попросив вибачення за скоєне.
У Рівненській області зі стели на честь полеглих захисників України вкрали квіти. Згодом з'ясувалося, що це зробив 19-річний хлопець, який подарував цей букет своїй дівчині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненської області.
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Юнак вкрав букет для дівчини
Інцидент стався у селі Мізоч Рівненського району. За словами правоохоронців, 23 квітня до поліції звернулася 54-річна жінка, яка повідомила, що зі стели на честь полеглих захисників України вкрали штучні та живі квіти.
Крадія швидко знайшли: ним виявився 19-річний мешканець сусідньої Здовбицької громади, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.
Як пояснив сам хлопець, квіти він викрав аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився. На нього склали адміністративний протокол за дрібне викрадення чужого майна.
Цей випадок також прокоментували в Мізоцькій селищній раді.
У нашій громаді стався обурливий випадок – зі стели на честь полеглих захисників України було вкрадено букет квітів. Це не просто злочин, це зневага до пам'яті тих, хто віддав життя за нашу свободу,
– наголосили в селищній раді.
Там додали, що хлопець щиро розкаявся, попросив вибачення за скоєне та тепер буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України.