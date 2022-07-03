"Хлопки" у Бєлгороді: губернатор повідомив, що загинули 3 людини, 11 будинків пошкоджено
У ніч проти 3 липня у російському місті Бєлгород лунали вибухи. Губернатор Вячеслав Гладков каже, що внаслідок надзвичайної ситуації загинули 3 жителі.
За його словами, також 4 постраждалих. 2 людей доставили до лікарні – чоловіка та дитину 10 років.
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Чоловік зараз перебуває у важкому стані. Двох людей оглянули на місці.
Разом із мером міста Білгорода Антоном Івановим обійшов житлові будинки та поговорив із жителями. Попередня інформація на цю хвилину: є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків по вулицях Маяковського, Мічуріна, Чумичова, Попова та Павлова. А також не менше 39 приватних житлових будинків на вулицях Маяковського, Попова, Павлова зруйновано частково, з них 5 повністю,
– сказав губернатор області.
Інформації від влади немає, повітряної тривоги не було
Зауважимо, що губернатор досі не пояснив мешканцям Бєлгорода, що трапилось. Немає інформації і від російської влади. Тим часом місцеві жителі перебувають у стані шоку та стресу.Зверніть увагу. Під час "хлопків" у Бєлгороді місцева влада не вмикала повітряну тривогу.
Цікавий збіг, але варто зауважити, що коли російські загарбники обстрілюють Донецьк й інші тимчасово окуповані регіони, вони також не вмикають повітряну тривогу та не попереджають місцевих жителів про небезпеку.
Місцеві жителі чули декілька "хлопків"
Нагадаємо, що вибухи у Бєлгороді пролунали приблизно о 3 ночі. Їх було декілька. Спершу мешканці побачили, як щось вибухнуло в небі, а потім на землі.
На відео видно, як палає приватний будинок по вулиці Чумачова.
Під ранок місто огорнув дим.
Фото після "хлопків" у Бєлгороді:
Великі руйнування у приватному секторі Попова. Наразі місцеві рятувальники розбирають завали.
Зауважимо, що останні "хлопки" в Бєлгороді росіяни чули ще 18 червня. Тоді місцеві жителі бачили спалахи у небі, але незадовго після цих звуків були "прильоти" по Харкову. Адже саме з цього міста Росія запускає ракети по місту.
До слова, цієї ж ночі було гучно у Курській області. Але раніше місцева влада попередила місцевих жителів, що найближчими днями у місті можуть лунати "хлопки" і щоб ніхто не лякався, бо це пов'язано зі "спецоперацією".
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