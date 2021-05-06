Хлопок газу: на ТЕС у Вінницькій області 4 працівників зазнали опіків

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У Вінницькій області на Ладижинській тепловій електростанції четверо працівників зазнали опіків. Це сталося 5 травня під час пускових операцій після ремонту.

Джерело:

пресслужба Ладижинської ТЕС

Про це розповіли у пресслужбі ТЕС. За попередніми даними, стався хлопок газу.

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Надзвичайна ситуація на Ладижинській ТЕС: що відомо

  • У середу, 5 травня, на Ладижинській теплоелектростанції у Вінницькій області проводили пускові операції енергоблоку №1.
  • Під час розпалювання котла стався хлопок газу. У результаті інциденту четверо оперативних працівників станції зазнали опіків різного ступеня важкості.
  • Людям надали першу допомогу до приїзду медиків. Зараз усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.
  • Причини та обставини нещасного випадку розслідують. Станція вже працює у нормальному режимі.

Зауважимо, на початку доби 5 травня енергетики ДТЕК Ладижинської ТЕС вивели в ремонт енергоблок №1. Причиною став свищ на водяному економайзері. Протягом дня проводили аварійний ремонт енергоблоку.

Довідка: Ладижинська ТЕС функціонує з 1970 року. Її навантаження в об’єднаній енергосистемі України, за даними lada.FM, – 210 мегаватів. З 2012 року є структурним підрозділом "ДТЕК Західенерго".

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