"Хлопок" вже і на Сахаліні: потужна пожежа охопила російську електростанцію неподалік Японії

У Росії продовжують спалахувати пожежі. Цього разу загорілася ДРЕС-2 на Сахаліні. Як зазначають мешканці острова, спочатку вони почули "хлопок". Саме так називають зараз вибухи в країні-агресорці.

Як зазначають російські ЗМІ, вибух стався близько 12:00 30 квітня у селі Іллінському, що на Сахаліні. Згодом стало відомо, що спалахнув другий блок ДРЕС-2.

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Пожежі на ДРЕС-2 – не рідкість

У мережі вже з'явилося безліч фото та відео. На них можна побачити, як палає ДРЕС-2. І, мусимо зізнатися, робить вона це впевнено та не надто охоче зупиняється. Щодо самої пожежі, то вже відомо про займання турбогенератора. Відтак, довелося припинити технологічний процес на станції.

Масштабна пожежа спалахнула на ДРЕС-2 на Сахаліні: дивіться відео

Відомо, що співробітники ДРЕС-2 самостійно покинули блок. На місці працювали пожежники. Також на станцію приїхало вище керівництво.

Згодом повідомили, що пожежа на ДРЕС-2 спалахнула з новою силою. Так, загорілася покрівля станції. Тож довелося відправити додаткових рятувальників, щоб приборкати стихію.

Пожежа на ДРЕС-2 на Сахаліні спалахнула з новою силою: дивіться відео

Цікаво, що територія ДРЕС-2 уже горіла раніше. У 2018 році відбулося займання у приміщеннях, де мешкали співробітники. А вже у 2019 році у самому гуртожитку. Тоді загинуло троє людей.

Випадковості не випадкові, але цього разу загорівся другий блок. У 2019 році стався інцидент на тому ж блоці. Через це ДРЕС-2 довелося позапланово вимкнути. Тоді енергоблок "сів на нуль".



На Сахаліні горить ДРЕС-2 / Фото з російських ЗМІ



На Сахаліні горить ДРЕС-2 / Фото з російських ЗМІ



На Сахаліні горить ДРЕС-2 / Фото з російських ЗМІ

У Росії палає регулярно

На днях стало відомо про масштабні пожежі у лісах Росії. Явище це не нове, але, враховуючи той факт, що більшість сил країна кинула на протистояння Україні, то гасити їх просто нікому.

Згодом у Росії повідомили про пожежу в інституті міноборони у Твері. Внаслідок неї загинуло п'ятеро людей.

Після інституту, який займався розробкою "Іскандерів", загорівся ще й Дмитрівський хімзавод, що у місті Кінешма.

Не минулося й без пожежі у великому торговому центрі. Він загорівся біля Тюмені.

Пізніше стало відомо про ще одну пожежу. Цього разу з масштабним вогнем боролися в Іркутській і Курганській областях.

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