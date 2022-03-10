Хлопці готові, зброя є, – голова ВЦА Марченко про ситуацію в Одесі
Джерело:фейсбук Одеської ОВА
Глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що відвідав центри комплектування територіальних бригад в Одесі. Посадовець запевнив, що хлопці готові й зброя є.
Відповідну інформацію повідомили у фейсбуці Одеської обласної державної адміністрації. Це трапилось на 15 день війни, яку Росія почала проти України.
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Марченко заявив, що на Одещині хлопці готові й мають зброю
Сьогодні (мовиться про 10 березня – 24 канал) начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко відвідав центри комплектування територіальних бригад,
– мовиться у повідомленні.
Марченко заявив, що пересвідчився, що охочих дуже багато і це безумовно добре.
"Також з'їздив на один із блокпостів на виїзді з Одеси, хлопці – напоготові, зброя – є, набої – є!" – запевнив Марченко.
Глава Одеської ОВА відвідав пости на Одещині / фейсбук Одеської ОДА
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