Песик Річард врятував свого господаря від смерті під час моторошної атаки Росії по Києву

Росія у ніч проти 17 червня завдала удару по Києву. Під час цієї ворожої атаки на столицю собака врятував свого господаря від загибелі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці бабусі хлопця Катерини Лісової.

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Собака врятував господаря від смерті під час атаки по Києву

Під час ворожої атаки по Києву у ніч проти 17 червня собака врятував свого господаря від загибелі. Хлопець – мешканець 9-поверхівки у Солом'янському районі, в яку влучила російська ракета і поруйнувала цілий під'їзд.

За словами бабусі хлопця, коли почалися вибухи, онук вийшов з квартири разом з собакою. Після гучного вибуху поруч тваринка злякалася і втекла. Хлопець почав кликати її і побіг за нею шукати і це врятувало йому життя.

"Мій Олексій стояв у під'їзді на першому поверсі. Збирався повертатися в квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею. За якусь мить – удар...", – розповіла жінка.

Собачку знайти, на жаль, поки не вдалося.



Собачка, який врятував хлопця під час обстрілу 17 червня / Фото Катерини Лісової