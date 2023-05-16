На газопроводі в Росії прогримів потужний вибух: є загиблий та поранені
16 травня в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії стався потужний вибух. За попередніми даними, епіцентром вибуху став газопровід у Білоярському районі.
Про це заявляють російські ЗМІ. Згодом в адміністрації району уточнили, що неподалік селища Лихма стався вибух на газопроводі компанії "Газпром трансгаз Югорськ", передає 24 Канал.
Дивіться також У Москві пролунав вибух: над містом піднявся стовп чорного диму
Є жертва та постраждалі
Як зазначають, внаслідок вибуху на газопроводі загинула людина. Ще чотирьох – з опіками евакуювали на санборті в Нягань. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані.
Попередньо, на ділянці газопроводу Єлець-1 проводили ремонтні роботи. Вибух стався в результаті врізання, після чого виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби.
У Росії постійно щось горить: коротко
- У ніч проти 14 травня спалахнув військкомат у Мурманській області. Правоохоронці вже відзвітували, що їм вдалося спіймати так званого "диверсанта". Відомо, що палій вирішив вибити скло на цокольному поверсі. Після цього він залив раму запальною сумішшю, підпалив її, після чого втік.
- Цього ж дня у російському Тольятті загорівся завод з виробництва дверей Ferroni. Покрівля частково обвалилася в палаючому фарбувальному цеху підприємства. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.
- Крім того, безпілотник атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародубі Брянської області. Попередньо, також минулося без постраждалих. Унаслідок скидання боєприпасу пошкоджено дах будівлі. На місці працюють оперативні служби.