На газопроводі в Росії прогримів потужний вибух: є загиблий та поранені

16 травня в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії стався потужний вибух. За попередніми даними, епіцентром вибуху став газопровід у Білоярському районі.

Про це заявляють російські ЗМІ. Згодом в адміністрації району уточнили, що неподалік селища Лихма стався вибух на газопроводі компанії "Газпром трансгаз Югорськ", передає 24 Канал.

Дивіться також У Москві пролунав вибух: над містом піднявся стовп чорного диму

Є жертва та постраждалі

Як зазначають, внаслідок вибуху на газопроводі загинула людина. Ще чотирьох – з опіками евакуювали на санборті в Нягань. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані.

Попередньо, на ділянці газопроводу Єлець-1 проводили ремонтні роботи. Вибух стався в результаті врізання, після чого виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби.

У Росії постійно щось горить: коротко