Батько відлупцював своїх маленьких дітей розпеченою кочергою

На Хмельниччині батько "виховував" своїх дітей розпеченою кочергою. Правоохоронці вже оголосили йому про підозру.
Джерело:поліція Хмельницької області
Сліди побоїв та сильних опіків на тілі дітей виявила працівниця селищної ради. Вона одразу повідомила про це правоохоронців.
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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції поліції. Вони з'ясували, що 37-річний чоловік жорстоко побив своїх дітей.
Його співмешканка поскаржилася, мовляв, діти не хочуть її слухатися. Зауважимо, що вона не є біологічною матір'ю потерпілих.
Батько взяв кочергу, розігрів її у печі та побив 8-річного сина й 6-річну доньку. Вони отримали численні опіки сідниць, ніг та спини.Довідка. Загалом у родині – 5 дітей. Спеціальна комісія ухвалила рішення, за яким їх вилучили у батьків. Наразі вони перебувають у лікарні.
Відповідальність за жорстокість
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про катування та злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
Наразі вирішується питання про обрання горе-батьку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Притягнути до відповідальності можуть й співмешканку чоловіка. Адже вона була свідком побиття, проте не зробила нічого, аби цьому завадити.