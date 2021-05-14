Батько відлупцював своїх маленьких дітей розпеченою кочергою

На Хмельниччині батько "виховував" своїх дітей розпеченою кочергою. Правоохоронці вже оголосили йому про підозру.

Сліди побоїв та сильних опіків на тілі дітей виявила працівниця селищної ради. Вона одразу повідомила про це правоохоронців.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції поліції. Вони з'ясували, що 37-річний чоловік жорстоко побив своїх дітей.

Його співмешканка поскаржилася, мовляв, діти не хочуть її слухатися. Зауважимо, що вона не є біологічною матір'ю потерпілих.

Батько взяв кочергу, розігрів її у печі та побив 8-річного сина й 6-річну доньку. Вони отримали численні опіки сідниць, ніг та спини.

Відповідальність за жорстокість

Загалом у родині – 5 дітей. Спеціальна комісія ухвалила рішення, за яким їх вилучили у батьків. Наразі вони перебувають у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про катування та злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Наразі вирішується питання про обрання горе-батьку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Притягнути до відповідальності можуть й співмешканку чоловіка. Адже вона була свідком побиття, проте не зробила нічого, аби цьому завадити.