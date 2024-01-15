На Хмельниччині чоловік побив металевим прутом пасинка: у хлопця зламана щелепа

У Хмельницькій області чоловік побив свого пасинка металевим прутом, внаслідок чого той отримав тяжкі травми. Повідомляється, що приводом стала побутова сварка

За повідомленням поліції, інцидент стався 11 січня близько 20:30 години в одному із сіл Кам’янеччини. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Деталі моторошного побиття

У одному з сіл Хмельницької області під час чергової сварки з сином своєї співмешканки, 41-річний чоловік вхопив металевий прут та почав бити ним хлопчика. Підозрюваний завдав йому чисельних тілесних ушкоджень.

Хлопчик зміг вирватися та втекти з дому на вулицю. У цей час повз проїжджали поліцейські, до яких неповнолітній звернувся за допомогою. Патрульні викликали лікарів, після чого хлопця доставили до медзакладу.

При огляді лікарі виявили у хлопчика чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі. Наразі дитина перебуває у лікарні,

– повідомили у поліції.

Хлопчик зміг вирватися під час побоїв та вибіг з будівлі / Нацполіція

коментарі "УП" поліцейські розповіли, що у хлопця зламана щелепа. Разом із родиною підозрюваний мешкав близько трьох місяців. На момент побиття мати хлопчика перебувала на роботі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку оголосили про підозру. Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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