На Хмельниччині чоловіка засудили через "карантинні" 8 тисяч

У Хмельницькій області чоловіка притягнули до відповідальності, бо отримав "карантинні" 8 тисяч. Виявилось, що він не мав на них права, тому що отримував зарплату.

Так, 71-річний чоловік незаконно подав заявку на гроші та отримав їх. У результаті його засудили до 3 років позбавлення волі з випробовувальним терміном 1 рік.

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Як чоловік отримав виплату

Обвинувачений під час карантину, коли його населений пункт був у червоній зоні, працював і отримував зарплату у повному обсязі. Тому, він не міг претендувати на матеріальну допомогу.

Сам чоловік визнав свою провину, розкаявся та уклав угоду із прокурорами.

Що відомо про "карантинні" 8 тисяч