На Хмельниччині чули вибухи

У Хмельницькій області пролунали вибухи. Окупанти атакують дронами.

Ще з вечора росіяни розпочали атаку дронів на Україну. Спершу ворог запустив безпілотники з північного напрямку. Близько 05:00 стало відомо, що майже усі дрони вдалося збити. Водночас з'явилося повідомлення про запуск нової партії "Шахедів". Цього разу – з півдня. На Хмельниччині повітряна тривога була оголошена о 05:40.

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Вибухи на Хмельниччині

Близько 07:30 на Хмельниччині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу для Старокостянтинова.

Пізніше Сергій Тюрін, голова Хмельницької ОВА, повідомив, що вранці сили ППО в межах області знищили 1 ворожий БПЛА типу "Шахед". Наразі інформація щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходила.

До слова, Старокостянтинів дуже часто стає об'єктом повітряних атак ворога.

Нагадаємо, що 27 вересня Росія вдарила по Старокостянтинову ракетами "Кинджал", націлившись на аеродром з бетонними укриттями, які є цінними навіть у порожньому стані.

Військовий аналітик Ян Матвєєв пояснив, що "Кинджали" застосовують у виняткових випадках через їх високу вартість, зокрема, для виявлення винищувачів F-16, але ці ракети можна збивати системами ЗРК Patriot.