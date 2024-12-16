Російська атака за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" триває. Внаслідок цього на території Хмельницької області було чутно вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Радимо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Що відомо про вибухи на Хмельниччині

Повітряну тривогу на території Хмельницької області оголосили о 05:21 через загрозу ударних БпЛА. Незадовго після цього Повітряні сили повідомили про дрони-камікадзе у регіоні. Вже о 06:06 з'явилися перші повідомлення про вибухи у Хмельницькій області.

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

Наразі жодних деталей стосовно цього місцева влада не оприлюднювала – ані в обласній військовій адміністрації, ані міський голова.

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До слова, Черкаська область уночі 16 грудня також зазнала атаки ударних дронів. ЗМІ повідомили про роботу ППО. Повітряні сили у цей час повідомляли, що ударні БпЛА ворога є ще у кількох областях. Зокрема, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Київщині та на Житомирщині.