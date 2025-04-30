На Хмельниччині чутно звуки вибухів

Зранку в середу, 30 квітня, на Хмельниччині пролунали звуки вибухів. В цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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На Хмельниччині лунають вибухи

Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 08:50. В той же час Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі "Шахеди" на межі Вінниччини і Житомирщини, які рухаються на захід.

За даними кореспондентів Суспільного, вибухи на Хмельниччині пролунали близько 09:21. Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки вибухів.

О 09:36 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух БпЛА в небі над областю.

Увага! Старокостянтинів (Хмельниччина)! У вашому напрямку ворожий БпЛА з півночі!

– йдеться в дописі.

До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російські війська також атакували Дніпропетровщину. Внаслідок масованої атаки "Шахедів" по місту загинув 53-річний чоловік, також зазнав поранень 78-річний місцевий житель.

Значні руйнування припали на приватний сектор, а також були пошкодження на території підприємства.