На Хмельниччині лунають вибухи: росіяни знову атакують Старокостянтинів

В ніч на 14 червня російські війська атакували Україну ударними БпЛА. Вибухи пролунали зокрема в Старокостянтинові Хмельницької області.

Наразі повітряна тривога оголошена у 16 областях України.

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В Старокостянтинові пролунали вибухи

Перед вибухами командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу атаки безпілотників в регіоні. "Шахеди" рухалися на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів та на Київщині курсом на Житомирщину.

Старокостянтинів в укриття!

– написали в Повітряних силах о 02:26.

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Хмельницькій області оголосили ще о 01:16.

Росіяни регулярно атакують Хмельниччину

Рранці 7 червня російські "Шахеди" також долетіли до Хмельницької області. За даними моніторингових груп, їх було не менше шести одиниць.

Тоді декілька груп ударних ворожих БпЛА намагалися атакувати Старокостянтинів із трьох напрямків – зі сходу, заходу та півдня. Згодом до Хмельницької області долетіли й російські ракети.

На щастя, голова Хмельницької ОВА також повідомив, що звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило. Про пошкодження майна мешканців Хмельниччини наразі повідомлень також немає.