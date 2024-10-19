На Хмельниччині прогриміли вибухи
Джерело:Суспільне Хмельницький
Російська атака ударними дронами триває. Вранці 19 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи.
Про це повідомило Суспільне. Зауважимо, що чергову тривогу в області оголосили близько 10:57.
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Що відомо про вибухи на Хмельниччині 19 жовтня
Об 11:05 журналісти написали, що в Хмельницькій області чути звуки вибухів. Повітряні сили повідомляли про ворожі дрони.
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Російська атака триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.
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Де оголошена повітряна тривога станом на зараз: дивіться на карті