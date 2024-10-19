На Хмельниччині прогриміли вибухи

Російська атака ударними дронами триває. Вранці 19 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Про це повідомило Суспільне. Зауважимо, що чергову тривогу в області оголосили близько 10:57.

Зверніть увагу Атака "Шахедів" триває вже 12 годин: в яких областях лунає тривога

Що відомо про вибухи на Хмельниччині 19 жовтня

Об 11:05 журналісти написали, що в Хмельницькій області чути звуки вибухів. Повітряні сили повідомляли про ворожі дрони.

Старокостянтинів, Пирятин та Умань – загроза застосування ударних БпЛА!

– наголосили українські військові.

Російська атака триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.

Важливо Після нічної атаки на Сумщині та Чернігівщині ввели графіки відключень світла

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Дивіться також Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині: спалахнула пожежа

Де оголошена повітряна тривога станом на зараз: дивіться на карті