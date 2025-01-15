На Хмельниччині прогриміли вибухи

У Хмельницькій області зранку 15 січня пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Росія атакувала Хмельниччину

Зранку 15 січня Росія запустила по території України ракети різних типів. Так, о 06:13 через небезпеку тривогу оголосили й у Хмельницькій області.

Повітряні сили фіксували ворожі ракети в повітряному просторі Хмельниччини. Спершу о 07:12 Повітряні сили повідомили про ракету на південному заході Житомирщини, котра летіла курсом на Хмельниччину. За кілька хвилин з'явилося нове повідомлення про крилату ракету у напрямку Хмельницького.

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О 07:18 у Повітряних силах повідомили про групи крилатих ракет на межі Житомирщини й Вінниччини, які також летіли орієнтовно на Хмельниччину.

Близько 07:34 в регіоні прогриміли вибухи. Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки ворожої атаки, пошкодження чи постраждалих. Ймовірно, більше деталей про російську атаку та вибухи на Хмельниччині з'являться після відбою повітряної тривоги.

Раніше вибухи також пролунали в Івано-Франківській області. Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що в Івано-Франківську без прильотів. Наразі в області працює ППО.