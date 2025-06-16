На Хмельниччині та Рівненщині прогриміли вибухи

Росія атакує Україну "Шахедами". Небезпека ворожих БпЛА дісталася до західних областей.

О 01:28 на Хмельниччині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. За двадцять хвилин сирена завила і в Рівненській області, передає 24 Канал.

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Вибухи на Заході

Близько 01:56 на Хмельниччині пролунали вибухи. Після 02:00 вибухи чули і на Рівненщині. Місцева влада пише про загрозу застосування БпЛА, особливо для Сарненського району.

Останнім часом Росія активізувала дронові атаки. Окупанти тепер запускають за одну ніч більшу кількість безпілотників, ніж зазвичай.

Крім того, ворог змінив тактику. По-перше, він використовує велику кількість дронів-приманок. ППО важко відрізнити їх від справжніх безпілотників. У такий спосіб увага сил протиповітряної оборони розсіюється. По-друге, раніше противник проводив розпорошені атаки, а тепер максимально концентрує удари на окремих цілях, завдяки чому досягає "максимального ефекту: як кінетичного, так і психологічного".

По-третє, раніше росіяни запускали дрони низько, щоб ті якомога довше залишалися невидимими для української ППО. Сьогодні ворожі дрони літають на висоті від двох до п'яти кілометрів і збивати їх із кулеметів стало неможливо.