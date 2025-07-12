На Хмельниччині пролунали вибухи: область під атакою дронів

У ніч проти 12 липня Росія продовжує терор мирного населення України. Так, на Хмельниччині було чутно вибухи.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи 12 липня?

Близько 01:32 у Хмельницькій області місцеві почули вибухи. Перед цим майже по всій країні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

До цього Повітряні сили писали про рух дронів типу "Шахед" на область. У регіоні була оголошена тривога близько 01:12.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Звечора 11 липня Росія розпочала атаку дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях України через це оголосили повітряну тривогу. Згодом також з'явилася і ракетна загроза. В окремих регіонах працюють сили протиповітряної оборони.

Закликаємо перебувати в укриттях та дотримуватись правил безпеки під час тривоги.