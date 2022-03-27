На Хмельниччині шахрай видурив у волонтера гроші за "оренду" житла для переселенців

Правоохоронці на Хмельниччині розшукують шахрая. Він обманув волонтера, який намагався орендувати житло для переселенців.

У поліції зазначають, що волонтер підшукував житло для переселенців, які втекли від бойових дій у "гарячих" точках України. Та, на жаль, він потрапив у пастку шахрая, який, заволодівши грішми, зник.

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Шахрай отримав гроші за квартиру і зник

Відомо, що 47-річний мешканець Красилова шукав помешкання для переселенців. Так, 23 березня на одному з сайтів з оголошеннями він побачив хороший варіант, який його зацікавив. Тож чоловік зателефонував і домовився про ціну.

Після цього він переказав "орендодавцю" 4 тисячі гривень за житло. Шахрай кошти отримав і перестав виходити на зв'язок.

Тож волонтерові довелося звернутися до правоохоронців. Він написав заяву. Тепер на зловмисника відкрили кримінальне провадження. На нього очікує покарання за шахрайство.

Раніше вдалося затримати шахрайку, яка на Запоріжжі ошукала 20 людей, котрі хотіли придбати амуніцію для військових. Вона публікувала оголошення про продаж товарів для військових. Щойно отримувала за них передплату – зловмисниця зникала.

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