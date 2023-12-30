На Хмельниччині вибухи: область атакують "Шахеди"
Російські військові ввечері 29 грудня запустили дрони-камікадзе по Україні. Ближче до півночі стало відомо, що "Шахеди" атакують Хмельниччину. В області пролунали вибухи.
Передували цьому повідомлення від Повітряних сил. У роді військ зазначили, що "Шахеди" летять на Старокостянтинів.
Читайте також У частині областей – тривога: є загроза атаки БпЛА
Росіяни атакують Хмельниччину "Шахедами"
Про вибухи на Хмельниччині повідомили кореспонденти Суспільного о 00:10 30 грудня. Звернімо увагу, що на цей момент у регіоні лунає повітряна тривога. Тому не покидайте укриттів, щоб вберегтися від загрози.
Передували цьому кілька попереджень від Повітряних сил ЗСУ. Так, о 23:51 зазначили, що "Шахеди" на Хмельниччині рухаються у напрямку Старокостянтинова.
А о 00:08 30 грудня Повітряні сили зазначили, що ще одна група дронів-камікадзе летить територією Вінницької області у напрямку Хмельницької.
Звернімо увагу, що повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 23:05. Станом на 00:20 відбою повітряної тривоги немає. Відтак, закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку. Перебувайте в укриттях доти, поки не буде оголошення про відбій.
Зауважимо, що пізно ввечері "Шахедами" атакували не лише Хмельниччину. Як зазначив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін о 23:04, обласний центр під атакою окупантів.
Місто під щільним вогнем російських окупаційних військ. Залишайтеся у безпечних місцях!
– закликав він.
Наймасованіша атака з повітря
- Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, 29 грудня вдалося знищити 114 зі 158 повітряних цілей, запущених Росією.
- З них – 36 "Шахедів", запущених ворогом. Також ворог атакував щонайменше 90 ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
- Крім того, росіяни вдарили вісьмома крилатими ракетами Х-22/Х-32.
- Ще зафіксували 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Мовиться про С-300/С-400/ "Іскандер-М" з окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей.
- Для атаки використали також ще п'ять МіГ-31К, з яких запустили 5 аеробалістичних ракет "Кинджал" з Астраханської області.
- Випустили з тактичної авіації Су-35 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.
- Що стосується знищених повітряних цілей, то мовиться про 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.