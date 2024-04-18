На Хмельниччині вибухи: "Шахеди" вкотре летіли у бік Старокостянтинова

Вибухи пролунали вночі 18 квітня під час тривоги. Що відомо – розкаже 24 Канал.

Раніше цього дня чули роботу ППО на Київщині. Росіяни запустили дрони: спершу здавалося, що небезпека швидко мине, адже безпілотники загрожували всього кільком областям. Але близько другої ситуація почала змінюватися, тривога охопила Південь, а на Сході є ракетна загроза.

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Що відомо про вибухи

Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили близько другої. Туди рушили "Шахеди", які до того добряче покружляли Україною.

На Хмельниччину дрони потрапили з Житомирщини. У принципі, це було очікувано, бо з Житомира вони полетіли в західному напрямку.

В області "Шахеди" курсували в бік Хмельницького, потім їхній курс змінився. Спершу моніторингові канали, а потім і Повітряні сили написали, що БпЛА летять на Старокостянтинів.

О пів на другу кореспонденти Суспільного повідомили, що чули звуки вибухів. Місцеві пабліки повідомили, що працює ППО, офіційної інформації поки не було. О 2:30 в області дали відбій.