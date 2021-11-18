На Хмельниччині у вогні загинули 4 маленьких дітей

18 листопада 2021 , 09:03
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Джерело:

ДСНС України

На Хмельниччині у середу, 17 листопада, у вогні загинули четверо дітей. Пожежа спалахнула у приватному одноповерховому житловому будинку.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що трагедія сталася у селі Медисівка Хмельницького району. Усі загиблі – діти 2015 – 2021 року народження.

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Полум'я вдалося приборкати до прибуття рятувальників. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних.

Причин пожежі та деталей трагедії наразі не розкривають. 

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих малюків.

Моторошна пожежа у школі Нігеру 

  • Жертвами пожежі у школі Нігеру (регіон Мараді) стали 25 дітей. Усі загиблі були віком 5 – 6 років. 
  • Окрім того, відомо про декількох постраждалих.
  • Вогонь спалахнув у трьох добудованих класах з соломи та дерева. Причину пожежі наразі не встановили. 
  • Навчання у школі наразі не проводять. 
  • За словами очевидців, з місця трагедії вивозили кілька тіл, а декількох дітей з травмами поміщали в автомобілі, щоб транспортувати до лікарні.
  • Це не перша така трагедія у Нігері. На початку 2021 року в одній з місцевих шкіл загинули 20 дітей.
Автор: Мар'яна Бекало