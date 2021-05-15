Катував розпеченою кочергою: на Хмельниччині заарештували батька, який знущався з дітей

На Хмельниччині заарештували чоловіка, якого підозрюють у катуванні власних дітей. Це саме той батько, який "виховував" малечу розпеченою коцюбою.

Чоловіка судили одразу за двома статтями: про катування та про невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Важливо Батько відлупцював своїх маленьких дітей розпеченою кочергою

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою чоловіка на період досудового розслідування. Натомість, за рішенням спеціальної комісії, п'ятьох дітей, які виховувалися в родині вилучили у батьків. Наразі вони перебувають у лікарні.

Деталі моторошного інциденту

37-річний чоловік на Хмельниччині днями жорстоко побив своїх дітей – він взяв кочергу, розігрів її у печі та побив 8-річного сина й 6-річну доньку. Вони отримали численні опіки сідниць, ніг та спини.

Вони отримали численні опіки сідниць, ніг та спини. Причиною цього стало те, що співмешканка чоловіка поскаржилася, мовляв, діти не хочуть її слухатися. Зауважимо, що вона не є біологічною матір'ю малечі.

Актуально Ми всі її дуже любили – односельчани розповіли про дівчинку, на яку перекинувся трактор

Яке покарання загрожує чоловіку

Якщо провину батька доведуть, то йому може загрожувати: