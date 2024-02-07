На Хмельниччині знищили 2 ворожі цілі: чи є руйнування

Росія 7 лютого здійснила масовану атаку по Україні. В Хмельницькій ОВА розповіли про знищення ворожих цілей в межах області.

Відомо, що українські оборонці неба відпрацювали по 2 ворожих цілях в межах Хмельницької області.

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Сили ППО збили ракети над Хмельниччиною

Про наслідки чергової терористичної атаки розповіли в Хмельницькій ОВА. Там зазначили, що в небі над Хмельницькою областю збили 2 ворожі цілі.

Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 повітряні цілі ворога,

– зазначили в Хмельницькій ОВА.

Також там додали, що за наявною інформацією, об'єкти інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

Які повітряні цілі противника вдалося знешкоди під час атаки на Україну 7 лютого

Українським військовим у результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил і Сил оборони вдалося знищити 44 повітряні цілі ворога:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр";

а також 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як зазначив Валерій Залужний, до відбиття повітряного нападу застосовували зенітні ракетні війська та винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ, а також підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби радіоелектронної боротьби.