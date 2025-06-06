Хмельницька область чує вибухи, там летять крилаті ракети
- Жителі Хмельницької області почули звуки вибухів під час масованої атаки на Україну 6 червня.
- У цей час була загроза від БпЛА та крилатих ракет.
Масована атака на Україну 6 червня зачепила і Хмельницьку область. Там жителі почули звуки вибухів.
Про це пишуть місцеві спільноти у соціальних мережах. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Дивіться також Росія атакує ракетами та балістикою, "Шахеди" рухаються на Захід: де зараз повітряна тривога
Масована атака на Захід 6 червня: що відомо
Повітряну тривогу на Заході України оголосили близько 1 ночі. Для України актуальними були різні повітряні загрози, від ударних БпЛА до крилатих ракет і балістики.
Вже відомо, що цієї ночі ворог застосував "Калібри" і ракети з Ту-95МС головно проти західних областей.
Під ударом були Тернопіль і Луцьк, такі ж повідомлення надходили зі Львова та Рівного.
Також вибухи чули у Хмельницькій області. У небі фіксували крилаті ракети, по них працювали сили ППО.
Повітряна тривога на момент публікації тривала, усі загрози були актуальними.
Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.