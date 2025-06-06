Хмельницька область чує вибухи, там летять крилаті ракети

Масована атака на Україну 6 червня зачепила і Хмельницьку область. Там жителі почули звуки вибухів.

Про це пишуть місцеві спільноти у соціальних мережах. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Масована атака на Захід 6 червня: що відомо

Повітряну тривогу на Заході України оголосили близько 1 ночі. Для України актуальними були різні повітряні загрози, від ударних БпЛА до крилатих ракет і балістики.

Вже відомо, що цієї ночі ворог застосував "Калібри" і ракети з Ту-95МС головно проти західних областей.

Під ударом були Тернопіль і Луцьк, такі ж повідомлення надходили зі Львова та Рівного.

Також вибухи чули у Хмельницькій області. У небі фіксували крилаті ракети, по них працювали сили ППО.

Повітряна тривога на момент публікації тривала, усі загрози були актуальними.

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