У Хмельницькій області чули вибухи: працювала ППО

У ніч проти 27 липня Росія знову атакувала Україну. На Хмельниччині була загроза ударів дронами. Місцеві повідомили про звуки вибухів.

Про це повідомили в ОВА. Там одразу ж попередили, що поки працює протиповітряна оборона слід перебувати у безпечному місці.

Варте уваги Як кияни ховалися в метро під час масованої атаки: зворушливі кадри

Тривога тривала в області понад годину

Повітряну тривогу в області оголосили ще о 2:07. Приблизно через годину місцеві жителі почули звуки перших вибухів. Цю інформацію одразу підтвердили й в обласній військовій адміністрації. Там уточнили, що працює ППО. "Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", – закликали в ОВА.

Раніше у Повітряних Силах попереджали про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА. З огляду на це військові просили не ігнорувати сигнал тривоги.

Вже о 3:24 оголосили про відбій повітряної тривоги в області. "Знову дякуємо силам ППО за якісну і результативну роботу", – написав у телеграмі Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького.

Попередній удар по Хмельниччині

Під час масованої атаки по Україні вдень 26 липня ворог атакував Старокостянтинів, що на Хмельниччині. У Повітряних Силах пояснили, що росіяни цілилися у військовий аеродром.



Окупанти атакували область чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Українським захисникам вдалося відбити атаку. Втім, уламки ракет впали у населених пунктах Хмельницького району, деякі – на території приватного будинку.

Загалом за результатами бойової роботи 26 липня Силам ППО вдалося знищити у небі над Україною аж 36 повітряних цілей: з них 3 – крилаті ракети "Калібр", 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Ворог може Україну атакувати знову

Згодом, вже перед 4:00, в ОК "Південь" застерегли, що на тлі складних погодних умовах, грози й шторму, ворог може повторно вдатися до атак, зокрема – з моря. Там допускають, що росіяни повторно запустять дрони-камікадзе. Крім цього, на чергування виведений ракетоносій окупантів з "Калібрами".