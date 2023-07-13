У Хмельницькій області чули вибухи

Хмельницька ОВА у ніч на 13 липня повідомила, що на території області чути вибухи. Наразі фактично на всій території України оголошена повітряна тривога.

Людей просять не нехтувати тривогою й залишатися в укриттях цивільного захисту аж до відбою. Дотримання цього правила рятує життя.

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В області триває повітряна тривога. В області було чути звуки вибухів. Прохання до усіх залишатися в укриттях,

– мовиться у повідомленні ОВА.

Можливо, на території області працювала ППО. Деталей наразі немає. Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу захисників українського неба.

Повітряна тривога у ніч на 13 липня – головне

Повітряну тривогу у ніч на 13 липня 2023 року оголосили фактично по всій Україні. Наразі про загрозу не повідомляють лише жителів Харківської та Одеської областей. Спершу повідомляли про загрозу для північних областей. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі "Калібри" прямують на Захід. Станом на 02:52 ракетна загроза для Заходу – минула.

Згодом стало відомо, що у повітряному просторі над Київською областю – дрони-камікадзе. Працювала ППО. Місцева влада повідомила про падіння уламків у різних районах міста. Мовиться про Шевченківський, Дарницький, Подільський. Зокрема, уламки влучили у житлові багатоповерхівки. Відомо про 4 постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що двом постраждалим у Дарницькому районі знадобилася госпіталізація. Деталей про їхній стан наразі не розкривають. Окрім того, відомо про двох постраждалих у Шевченківському районі. Їм надали усю необхідну допомогу на місці інциденту.

На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Зокрема, ліквідовують пожежу, яка спалахнула у Подільському районі.

Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам. Окупанти атакують не лише дронами та ракетами, але й фейками. Про загрози українців попереджають Повітряні сили ЗСУ.