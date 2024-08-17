На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП: загинули вчителька та школярка

На Хмельниччині сталася трагічна ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Мовиться про ученицю 6 класу Іванну Костюк та вчительку англійської мови Олесю Тринус.

Також травми отримали ще 13 дітей, четверо з них – у важкому стані. Нагадаємо, що трагедія сталася 13 серпня біля села Вишнопіль Старокостянтинівської громади Хмельницької області.

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Що відомо про аварію

Автобус ЛАЗ "Лайнер" прямував із села Любар Житомирської області до Івано-Франківської області. У салоні перебувало 19 дітей, серед яких були діти військових і загиблих на фронті, а також двоє вчителів.

За кермом автобуса знаходився 50-річний водій, який не впорався з керуванням, що спричинило з’їзд автобуса з дороги та його перекидання.

За повідомленням очевидців, автобус рухався на великій швидкості, а вчителька Олеся Тринус двічі робила водієві зауваження щодо надмірної швидкості. На великій швидкості транспортний засіб наїхав на острівець безпеки, перекинувся і впав на металеві "їжаки", що стояли на узбіччі, адже попереду був блокпост.

Що відомо про загиблих

Внаслідок аварії загинули 12-річна Іванна Костюк, учениця Любарського ліцею №1, та 42-річна вчителька англійської мови Олеся Тринус із Глезненського ліцею.

Ще 13 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості, четверо з них перебувають у важкому стані. Один із постраждалих школярів вийшов із коми лише на другий день після аварії.

Класна керівниця Інна Ігнатюк досі не може повірити, що Іванни більше немає серед живих.

Це була дивовижна, добра та ласкава дитина. Вона була настільки щира, що готова була обійняти кожного. Бувало, прийде до школи, обійме та розповідає, як у неї вдома справи, яке було свято,

– розповіла вчителька.

Дядько Іванни зараз на фронті, а тато служить у поліції. Після того, як рідним сповістили про трагедію, батького з бабусею одразу виїхали на місце. Мама залишилася із молодшою сестрою вдома, цього року вона піде у 1 клас. Коли батько прибув на місце аварії, він побачив покалічене тіло дочки.

"Ми неодноразово з дітьми їздили на відпочинок, на екскурсії, були навіть у Болгарії. І завжди все було гаразд. А тут така аварія... важко уявити, як досвідчений водій міг допустити таке", – дивується класна керівниця.

В Олесі Тринус залишилися літні батьки та донька Діана, яка цього року закінчила школу із золотою медаллю. Дівчинка теж перебувала в автобусі разом із мамою. Наразі вона перебуває у лікарні, де проходить лікування, внаслідок отриманих травм. Медики відпустили її лише на похорон.

Олеся Тринус була вчителькою англійської та завучем із навчально-виховної роботи у Глезненському ліцеї.

Прекрасна людина, педагог. Вона дуже відповідальна, на неї завжди можна було покластися,

– розповідає директор ліцею Микола Васюк.

Загибла вчителька проживала з батьками. Батько її єдиної дочки, із яким Олеся була давно розлучена, був військовим і загинув у 2022 році. Саме так Діана опинилася у групі дітей, які їхали до Карпат.

Олеся Анатоліївна дуже любила батьківську хату, де постійно наводила порядок. Вона завжди була в русі, всім цікавилася. Коли багато хто захоплювався вишивкою бісером, вона теж це опанувала. У своїй роботі вона любила застосовувати нові технології викладання.

Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.