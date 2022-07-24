У Хмельницькій області під час тривоги пролунали вибухи

На Хмельниччині зранку 24 липня місцеві мешканці почули звуки вибухів. У той час в області була оголошена повітряна тривога.

Деталі про вибухи на Хмельниччині

Місцеві мешканці повідомили про звуки вибухів близько 08:50. Після того над небом здійнявся дим.

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Зауважимо, що тривогу в області оголосили о 08:13. Сирени, які сповістили про відбій загрози, пролунали о 09:32.

Перед тим, близько 09:04 в регіоні знову пролунали вибухи. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації підтвердили ворожу атаку. На щастя, спрацювала протиповітряна оборона.

На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом,

– наголосив голова ОВА Сергій Гамалій.

Додамо, що "гучно" було близько 4 години ранку у Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про 7 вибухів. Він закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів. Наразі невідомо, що саме трапилося.

Останні новини про війну в Україні

Збройні Сили України за добу 23 липня ліквідували 280 російських окупантів. Загальні втрати ворога склали вже 39 520 бійців. Крім того, окупанти позбулися в Україні величезної кількості техніки: танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню, дронів, крилатих ракет тощо.

російські військові випустили 4 ракети типу "Калібр" по порту в Одесі. Унаслідок цього зайнялася потужна пожежа. Влучили ворожі снаряди поруч з містом, де зберігалося зерно, яке невдовзі мали відправити на експорт. Зауважимо, що атака трапилася одразу після того, як у Стамбулі підписали договорів про розблокування портів.

Рано вранці 23 липня ворожа армія запустила ракети по Кропивницькому. Загалом по військовій та цивільній інфраструктурі влучили 8 ракет "Калібр" та 5 "Х-22". На жаль, 3 людей загинули, а ще 19 – постраждали.

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