У Хмельницькій області вводять локдаун

Місцева влада вирішили запровадити на Хмельниччині обмеження червоної зони карантину. Відповідне рішення 5 квітня схвалила обласна комісія з питань надзвичайних ситуацій.
Джерело:Хмельницька ОДА
Обмеження на території області почнуть діяти з 7 квітня. Наразі їх запровадили на 10 днів – до 18 квітня.
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Що передбачає локдаун
- Заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос, або на доставку.
- Заборонена робота торговельно-розважальних центрів та закладів розважальної діяльності.
- Спортивні зали, фітнес-центри та басейни заборонені. Ними можуть користуватися лише спортсмени національних збірних команд України.
- Не можна проводити масові заходи.
- Заборонена торгівля на ринках, крім продовольчих.
- Учні 5 – 11 класів переходять на дистанційне навчання.
- Заборонені регулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах області.
- Не можна проводити планову госпіталізацію.
- Стороннім особам забороненого відвідувати заклади сфери соціального захисту, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено.
Ситуація з коронавірусом на Хмельниччині
Впродовж доби 4 квітня COVID-19 в області підхопили 439 людей. Водночас лише 40 осіб зробили щеплення проти вірусу.
Станом на 30 березня лікарні області були заповнені на 94%. Через це уряд планує відкрити мобільний госпіталь у місті Славута. Він буде розрахований на близько 120 місць. До речі, такий госпіталь стане другим в Україні. Перший – функціонує на Прикарпатті ще з лютого.