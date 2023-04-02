Військовий начебто вибив Євангеліє з рук: хмельницький священник написав заяву до поліції

Зранку 2 квітня у хмельницькому храмі священники УПЦ МП напали з кулаками на українського військового. Один із ченців вже написав заяву до поліції зі скаргами та звинуватив у всьому захисника.

Зауважимо, що у Хмельницькому представники УПЦ МП побили військового Артура Ананьєва. Біля храму вже зібралося багато людей, щоб їм пояснили причину цього інциденту.

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У Хмельницькому священник УПЦ МП написав заяву до поліції

Хмельницький священник написав заяву до поліції щодо нібито нападу на нього у Свято-Покровському кафедральному соборі. За словами іншого ченця храму Олександра Рибчинського, напад на чоловіка буцімто стався перед самим Євангелієм.

Диякон брав Євангеліє в руки й виносив на середину храму для того, щоб прочитати його і тоді відбувся напад невідомою особою. Коли диякон виходив на кафедру аби читати Євангеліє, невідомий почав обливати його водою й вибивати з рук Євангеліє. Воно впало на підлогу, це видно на відео, що завірусилось в інтернеті,

– розповів Рибчинський.

Священник стверджує, що на відео видно, як Євангеліє лежить на підлозі й військовий почав бити ченця УПЦ МП. А після цього люди втрутились у конфлікт. Рибчинський зауважив, що Артур Ананьєв насправді "не має ніякого відношення до військової служби".

"Приїхали більше ніж чотири екіпажі поліції. Заяву написав той батюшка, на якого напали, все було оформлено. Ось така відбулась провокація. Коли поліція запитала цього військовослужбовця, чи він має відношення до військової служби, то він сказав, що не має ніякого відношення", – додав Рибчинський.

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