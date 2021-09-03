У Хмельницькому попрощались з Героєм України Олександром Петраківським
Джерело:Хмельницька міська рада
У Хмельницькому провели в останню путь Олександра Петраківського – легендарного українського військового, який протягом довгих 7 років боровся за власне життя після отриманих поранень.
Церемонія прощання відбулась на Алеї Слави в Хмельницькому 2 вересня. Сам 33-річний військовий помер 29 серпня.
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Аби вшанувати пам'ять Олександра Петраківського, разом з рідними прийшли військовослужбовці, ветерани, волонтери, керівництво міста й області, а також звичайні містяни.
Прощалися з полковником спочатку на стройовому плацу окремого полку спеціального призначення. Там він починав свою офіцерську службу на посаді командира групи спецпризначення, а потім командував ротою.
Поховали полковника Олександра Петраківського на Алеї Героїв Хмельницького міського кладовища.
Прощання з Олександром Петраківським: дивіться фото
Що відомо про Олександра Петраківського:
- Це український військовослужбовець, полковник (посмертно) й Герой України. Був командиром роти 8 окремого полку спеціального призначення.
- Обоє його батьків були військовими. Дружина – курсантка Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, а сестра з чоловіком – кадрові офіцери.
- Будучи капітаном, у 2014 році Олександр Петраківський очолював групу спецпризначення. У липні 2014 року при супроводженні добробату "Айдар" до Луганського аеропорту його група виявила засідку в районі Щастя.
- Тоді бійці, якими командував Петраківський, вступили в бій. Самого капітана важко поранили в голову, але він продовжив командування боєм і навіть виносив з поля бою поранених бійців.
- У грудні 2014 року військовий отримав звання Героя України, вже тоді будучи прикутим до ліжка. Протягом наступних 7 років він боровся за своє життя й проходив лікування в клініках України, Польщі, США та Ізраїлю.
- Олександр Петраківський завершив свою боротьбу 29 серпня 2021 року.