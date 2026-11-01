У Хмельницькому прогримів вибух

Росіяни не припиняють терор українських міст. Під ударом опинився Хмельницький. Там пролунав вибух.

Про це пишуть місцеві медіа.

Що відомо про атаку на Хмельницький?

Зауважимо, що в регіоні фіксували ворожі "Шахеди". Близько 8:21 БпЛА був уже поблизу обласного центру.

О 8:26 надійшло повідомлення про вибух. Наразі інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, про це стане відомо пізніше – у такому разі ми оновимо матеріал.

Де ще було гучно?

Під ударом вкотре опинився Київ. Російські дрони атакували столицю, через що містяни чули звуки вибухів.

Тим часом на Вінниччині було атаковано об'єкт енергетичної інфраструктури. Також пошкоджено зупинку, вікна в багатоповерхівках та автівку в Вінниці.

Вибухи чули й у Рівному. До того ж, ворог продовжив удари по енергетиці Дніпропетровщини. Через нічні атаки без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.