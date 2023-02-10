У Хмельницькому є влучання в енергосистему: місто без світла та може лишитися без води

Росія 10 лютого масовано атакує Україну. Під атакою ворога опинилася критична інфраструктура Хмельницького.

Про це об 11:05 написав очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він зазначив, що інформація оновлюватиметься.

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"В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом", – сказав Гамалій.

Сили ППО збили 2 ворожі цілі, але є 1 влучання

Згодом місцеві джерела повідомили про повторні вибухи у місті. У Хмельницькій ОВА розповіли, що сили ППО збили крилату ракету та дрон-камікадзе.

На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежа ліквідована, постраждалих нема. Підраховують матеріальні збитки, – повідомив Гамалій

Де ще лунали вибухи

Мер міста Андрій Садовий та очільник Львівської ОДА Максим Козицький підтвердили роботу ППО. Загалом у місті було чутно до 10 вибухів.

У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні. Залишайтеся в укриття, – написав Козицький.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук також повідомила про роботу ППО на Прикарпатті.

Російські ракети вийшли за кордони України

Під час масованої атаки по Україні 2 російські ракети перетнули кордон з Молдовою. Про це повідомив генерал Валерій Залужний.

"Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря", – розповів Залужний