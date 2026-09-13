У Хмельницькому пролунав вибух: місто під ударом БпЛА

У Хмельницькому було гучно під ранок 13 вересня. Відомо, що на місто рухалися щонайменше два ударні БпЛа.

Вибухи пролунали у Хмельницькому близько 4:30. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибух у Хмельницькому?

Тривогу в місті оголосили о 3:56. Це був жовтий рівень загрози, тобто дронова атака.

Водночас Повітряні сили сповістили, що про БпЛА на Житомирщині, який тримає курс на Хмельниччину. А вже о 4:21, за даними моніторингових ресурсів, дрон залетів до Хмельницького.

За декілька хвилин після цього пролунали вибухи. Попередньо, могло бути влучання, однак ця інформація – не підтверджена. Ба більше, наразі немає жодних офіційних повідомлень ні про самі вибухи, а ні про наслідки.

Станом на 4:45 на Хмельниччині ще перебували ударні дрони. Зокрема, щонайменше один знову був над обласним центром.

Додамо, що цієї ночі ворог також атакував Рівне – у місті лунали потужні вибухи. А сам Хмельницьким зазнав удару зовсім нещодавно – ввечері 9 вересня. Тоді на території місцевого ринку спалахнула пожежа. Внаслідок повторної детонації постраждали рятувальники.