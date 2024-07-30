У Хмельницькому виявили реабілітаційний центр, де насильно утримували десятки людей

У Хмельницькому поліція викрила організовану злочинну групу, яка нібито займалася лікуванням людей від залежностей. Насправді вона незаконно позбавляли їхньої волі.

Поліцейські встановили, що злочинці викрадали людей. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення.

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Злочинці діяли під прикриттям громадської організації

Злочинна група діяла під прикриттям громадської організації. У поліції Хмельницької області встановили, що її члени викрадених людей насильно поміщали в окреме приміщення. Там вони нібито надавали платні послуги з лікування, але насправді жодної терапії люди там не отримували.

Під виглядом надання платних послуг з лікування та реабілітації хворих, які страждають від алкогольної, наркотичної, ігрової та інших залежностей, фігуранти викрадали людей і утримували їх у спеціально обладнаній будівлі в м. Хмельницькому,

– написали у поліції.

Більшість "пацієнтів" там перебувала проти своєї волі. У "реабілітаційному центрі" на момент викриття було приблизно 40 людей з різних областей України.

Слідчі оголосили злочинцям підозри у незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Закон передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення.

Слідчі дії тривають.