У Хмельницькому вже сяє ялинка та працює різдвяний ярмарок

У Хмельницькому вже засяяла головна ялинка. Вона стоїть на пішохідній вулиці Проскурівській. Також у місті відкрили різдвяний ярмарок.

Новорічний ярмарок працюватиме до 25 січня. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

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Він теж розташований у пішохідній зоні вулиці Проскурівської навпроти кінотеатру Шевченка. У при крашених будиночках продають смаколики, сувеніри, вироби ручної роботи. Неподалік можна побачити ялинку та фотозони.

Новорічно-різдвяний ярмарок стартував на повну. Попереду багато цікавих локацій, атракцій, фотозон, подій, концертів, шоу,

– написав Симчишин.

Також мер поділився фотографіями з красивою новорічною атмосферою міста.

Ярмарок та ялинка у Хмельницькому / Фото Олександра Симчишина:

Як проходить підготовка до свят в інших містах

У Харкові 1 грудня встановили головну новорічну ялинку міста. Конструкцію почали монтувати майже за 3 тижні до цього. Також уже прикрасили один з міських парків.

У Києві до свят планують облаштувати 16 локацій. Основні будуть, як завжди, на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів. Вони працюватимуть з 16 грудня.

У Львові теж готуються до різдвяних свят. Ялинку хочуть засвітити 17 грудня.

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Текст поста Олександра Симчишина:

Новорічно-Різдвяний Ярмарок стартував на повну!

Плануємо працювати до 25 січня! Попереду багато цікавих локацій, атракцій, фотозон, подій, концертів, шоу і тд.

Все для вас, друзі! Позитивного настрою, вдалого завершення року і казки усім в 2022-му!