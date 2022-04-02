Чи хоче Байден, щоб Україна перемогла Росію: що про це думає Зеленський

Володимир Зеленський поспілкувався з американськими журналістами. Одне з питань, яке їх цікавило, стосувалося президента Джо Байдена.

Fox News опублікували інтерв'ю із президентом України вночі проти 2 березня. У ньому Зеленський відповів на основні питання щодо повномасштабної війни, яку проти нас розв'язала Росія.

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Вірю, що Байден хоче, аби перемогла правда, – Зеленський

Зеленського запитали, як Байден, на його думку, ставиться до результату війни. Мовляв, чи хоче він, аби Україна перемогла чи все ж у Білому домі "бояться" реакції Путіна у випадку його програшу.

Я вірю, що Байден, як і будь-який справжній американець, вірить і хоче, щоб перемогла правда. А правда на боці України,

– наголосив глава держави.

"Я вірю, що вони (у Білому домі – 24 канал) хочуть, аби цінності, які зближують наші нації, перемогли", – підсумував політик. Й закликав надати Україні тяжке озброєння для захисту від Росії.

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