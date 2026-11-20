Президент США Дональд Трамп намагається домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією до початку січня. Поспіх пов'язаний із тим, що республіканці програли вибори й невдовзі контроль над Конгресом отримають демократи.

Про такі наміри Білого дому американська адміністрація вже повідомила українським і європейським посадовцям, пише Financial Times із посиланням на чотири обізнані джерела.

Чому Вашингтон форсує домовленості

Як заявили джерела медіа, спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер останніми днями активно переконують сторони прискорити процес досягнення мирної угоди.

Поспіх пояснюється, зокрема, зміною політичного балансу у США. Після поразки республіканців на проміжних виборах представники Демократичної партії в січні отримають контроль над обома палатами Конгресу. Це, ймовірно, дасть їм змогу посилити підтримку України та тиск на Москву, що може ускладнити реалізацію дипломатичних планів чинної адміністрації.

За словами українського посадовця, у Києві побоюються, що заради швидкого результату американська сторона спробує змусити Україну погодитися на російські умови.

Американці поспішають, Путін – ні,

– зазначив європейський посадовець.

За даними джерел, які ознайомлені з позицією Кремля, заявили, що Росія розраховує посилити власні переговорні позиції новими ударами по Україні, тож малоймовірно, що Москва погодиться на швидку угоду.

Раніше Трамп запевняв, що не ухвалюватиме рішень щодо війни без участі Володимира Зеленського.

Перед цим Віткофф і Кушнер відвідували Москву, щоб спробувати досягти прогресу в переговорах із російською стороною.